A parlare così, è la deputata nazionale pentastellata Angela Raffa: “il segretario regionale di Sicilia Futura, Beppe Picciolo, manda comunicati di fuoco contro il Movimento 5 Stelle e la trattativa con il PD, perché non facciamo abbastanza per il Sud. Spezzo una lancia in suo favore: non attaccatelo. Dovete invece capirlo. E adesso vi spiego perché. Già consigliere comunale con l’Udeur di Clemente Mastella, viene eletto alla regione nel 2008 con il PD. Le elezioni le vince però il centrodestra e Presidente diventa Lombardo. Il nostro passa con il centrodestra e si iscrive al MPA (il partito del presidente)”.

“Riconfermato deputato alla Regione nel 2012 con il partito di centrodestra MPA a sostegno di Micciché. Vince però il centrosinistra con Crocetta. Poco male, passa a Sicilia Futura, il partito di Salvatore Cardinale, ex ministro del governo D’Alema, la cui figlia è deputata del PD. Diventa quindi grande sostenitore di Renzi. Nel 2018 viene candidato al Senato con il PD, ma non viene eletto ed alla regione vince il centrodestra con Musumeci. Il PD resta anche fuori dal governo nazionale. Insomma per lui nessuna nomina in vista, niente, nemmeno un piccolo sottogoverno. Ecco così che qualche mese fa, passa di nuovo con il centrodestra. Comprendete voi, adesso, il suo stato d’animo… bastava aspettare solo un paio di mesi, ed ora il PD potrebbe andare al governo nazionale con il M5S. Lui invece no, ora è tagliato fuori”.

“Caro Picciolo, non te la prendere. Se anche dovesse nascere (e non è per nulla probabile) un governo tra noi ed il PD, per quelli come te, non ci sarà mai alcuna poltrona. Di questo noi del M5S ci facciamo assolutamente garanti”.