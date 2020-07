LO HA EVIDENZIATO PUBBLICANDOLO IN UN POST ODIERNO SU FACEBOOK, L'ASSESSORE ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, RUGGERO RAZZA

“Il senatore Grasso, Leu, chiede di fare sbarcare i migranti senza attendere l’esito del tampone, pur di apparire a difesa dei deboli”. Lo ha evidenziato in un post odierno diffuso su Facebook, l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.

Razza ha continuato: “peccato che la vera difesa per tutti i deboli è venuta da noi che abbiamo mandato medici a visitarli a bordo e, dopo aver effettuato i tamponi, proteggiamo sia loro, che i siciliani. Spero che tutti i deputati nazionali siano indignati quanto noi: perché l’Usmaf non ha medici a sufficienza per attendere ai suoi compiti istituzionali Perché gli aeroporti sono privi di controlli agli sbarchi?”.