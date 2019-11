Il sindaco di Brolo Pippo Laccoto, ha deciso di lasciare il PD

Il primo cittadino brolese Pippo Laccoto, ha deciso di abbandonare il PD, inviando una lettera al segretario nazionale Nicola Zingaretti ed a quello provinciale Paolo Starvaggi.

Nella missiva Laccoto nel ricordare il contributo da lui dato nel sodalizio, per 11 lunghi anni caratterizzati da onestà scrive: “il PD di Messina non risponde più all’idea che ho del Partito e della politica… il mio tentativo di aprirlo e renderlo forte e coeso non è andato a buon fine, ed anzi ha ottenuto l’effetto contrario. Lascio nel PD amici veri, che ringrazio per il sostegno che mi hanno sempre dimostrato, nell’auspicio che questo momento di crisi del Partito possa far sorgere in tutti la consapevolezza che solo cambiando rotta, ponendo fine a contrapposizioni e lotte intestine, si può riconsegnare al paese una forza politica seria e credibile di cui l’Italia ha estremo bisogno”.

Laccoto, conclude così: “continuerò ad impegnarmi con tutte le mie forze, come sindaco di Brolo, nell’interesse della comunità che mi onoro di amministrare e che ancora una volta mi ha chiamato a rappresentarla. Spero, di poter proseguire prima possibile, come parlamentare regionale per il territorio dei Nebrodi e della Provincia di Messina, le tante battaglie intraprese e per avviarne molte altre, nell’esclusivo e per me sacro interesse dei cittadini”.