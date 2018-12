Il sindaco di Messina Cateno De Luca, attira querele

L’avvocato e già parlamentare regionale, nonchè sindaco di Messina, Cateno De Luca, attira su di sè querele.

Infatti, sia Renato Accorinti (ex primo cittadino), che i suoi assessori erano stati molto decisi sul fatto che avrebbero agito legalmente in relazione alle affermazioni invere ricevute ed indirizzategli da De Luca che a più riprese, sia dalla sua pagina Facebook, che in pubblici comizi prima, durante e dopo le elezioni, li aveva definiti: “una associazione a delinquere”.

Così ieri, è partita quella che è solo la seconda denuncia, dal momento che ad avere adito le vie legali all’inizio di novembre era stato l’ingegnere Sergio De Cola, assessore all’Urbanistica della Giunta Accorinti, sul quale sia De Luca che il vice sindaco Salvatore Mondello in relazione ai lavori della via Don Blasco avevano apostrofato come: “complice e artefice delle numerose illegalità commesse per la realizzazione di questa arteria”.