Il sindaco di Messina Cateno De Luca, ha ricevuto in visita istituzionale il ministro dello Sport di Malta

Il sindaco Cateno De Luca ha ricevuto stamani a Palazzo Zanca in visita istituzionale il ministro dello Sport di Malta Clifton Grima, accompagnato da Joseph Filletti coordinatore al Ministero dello Sport, presenti in città in occasione della presentazione alla stampa della regata “Sulla rotta di Ulisse”, che partirà da Messina mercoledì 10.

All’incontro hanno partecipato gli assessori alle Attività Produttive e Turismo Dafne Musolino e allo Sport Giuseppe Scattareggia; Letterio Campolo, presidente dell’Associazione Multi Culturale Mondiale (AMCM); Giuseppe Vadalà Bertini, presidente del Circolo della Motonautica, gemellato con il Royal Yacht Club di Ta’Xbiex a Malta; e il maggiore del Corpo di Polizia Municipale Lino La Rosa.

Ha sottolineato il sindaco De Luca: “la visita del rappresentante del governo maltese, consolida il legame con l’amministrazione messinese già delineatosi con la sigla lo scorso novembre di un protocollo di partenariato che dà l’avvio a rapporti collaborativi non soltanto di carattere sportivo ma anche in tema di sviluppo economico, culturale ed ambientale. Appena porteremo la città di Messina in condizioni di normalità, eliminando le numerose criticità, vorremmo approfondire il percorso e l’ipotesi di creare una prima strategia relativa al Casinò. Obiettivo di questo gemellaggio è la promozione in maniera sinergica di progetti relativi al potenziamento dell’impiantistica sportiva, alla crescita di atleti e alla valorizzazione del turismo”. Al termine dell’incontro il ministro maltese, nell’apporre la firma nel registro dei visitatori, ha espresso grande soddisfazione per l’apparentamento tra Messina e Malta confermando la tempestività della città dello Stretto ad avere contribuito alla realizzazione di una proficua collaborazione”.