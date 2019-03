Il sindaco di Messina Cateno De Luca, risponde ai consiglieri Gaetano GENNARO e Massimo RIZZO

Lo scrive sul suo profilo Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca, in riferimento alle polemiche sorte per l’eccessiva estensione oraria del divieto di sosta previsto oggi dalle tredici alle ventiquattro, rispondendo cosi’ a due consiglieri comunali: “GENNARO la smetta di farneticare e vada. San Fratello a rilassarsi! Suggerisco anche al consigliere Massino RIZZO di fare compagnia al consigliere GENNARO.

Domani (oggi per chi legge ndr) dalle ore 17:00 alle ore 20:00 il Movimento politico Sicilia Vera organizzerà l’inaugurazione del comitato elettorale di Dafne Musolino per le prossime elezioni europee. Per motivi di ordine pubblico è stato chiesto il divieto di sosta per circa 20 metri lineari lato comitato in via Oratorio San Francesco (alle spalle della Scuola Mazzini) dove si possono posteggiare appena 7 macchine perché già esistono dei passi carrabili”.

“Prevenendo una consistente partecipazione di sostenitori con i leader di Sicilia Vera e deputati regionali sono state fatte le comunicazioni a tutte le Autorità competenti ivi inclusa la Polizia municipale. GENNARO ha presentato una delle sue solite farneticanti interrogazioni paventando un trattamento di favore per tale iniziativa priva, a suo dire, di motivazione sotto il profilo dell’interesse pubblico”.

“Mi pare che GENNARO sia un avvocato e quindi dovrebbe sapere che qualunque pubblica manifestazione politica va tutelata sotto il profilo dell’ordine pubblico come si fa con qualunque Partito politico o Associazione”

“Non comprendo le solite polemiche del consigliere GENNARO e quale trattamento di favore sarebbe stato dunque riservato per la nostra manifestazione alla quale è ovviamente invitato. Conoscendo Gaetano GENNARO dal 2002 e vedendo che va sempre peggiorando gli consiglio di cambiare le attuali frequentazioni e soprattutto di andare a riposarsi magari a San Fratello dove si mangia bene e l’aria che si respira riesce a cancellare ogni forma di frustrazione”!

Lo ha seguito a ruota libera anche il consigliere Massimo RIZZO che non accetta di essere scavalcato a sinistra da Gaetano GENNARO.

Non vi rendete conto – conclude De Luca – che la città è stanca di questo vostro teatrino finalizzato a giustificare la vostra esistenza ?”.