“Il Sindaco di Messina vorrebbe mettere alla gogna tutti i Consiglieri che non si allineano al suo pensiero, denigrandoli e facendo passare il messaggio che non si vogliono confrontare, che non studiano, che non hanno argomenti”. Così ha scritto ieri, il capogruppo dei 5 Stelle a Palazzo Zanca, Andrea Argento per esprimere la sua solidarietà al collega piddino Alessandro Russo.

Ha proseguito Argento: “il problema è che quando qualche Consigliere studia, si informa, cerca il confronto in Aula ed ha argomenti per opporsi all’operato dell’Amministrazione, smontando la stragrande maggioranza degli atti che presenta lui e la sua Giunta, questo deve essere messo all’angolo e magari alla mercè dei fans del -senza se e senza ma- in stile deluchiano. Sbaglia i calcoli quando trova qualcuno che se ne infischia e va avanti per la sua strada, magari evitando lui il confronto che non gli conviene più. Difatti, ancora attendo serie risposte alle questioni sollevate durante quei ridicoli Consigli sul -cambio di passo-, quando ho espresso tutte le valide motivazioni che ci hanno portato a bocciare molte Delibere importanti, per noi improponibili politicamente ed amministrativamente”.

Argento ha concluso: “se poi lo vuole confermato anche da me, si! Ci sono alcuni Assessori che hanno reso pochissimo e malissimo con altri lasciati in balìa dei suoi 0 (zero/00) a Bilancio in alcuni importanti settori. Ma lo sa bene e le sceneggiate con annessi scontri servono solo a mascherare tutto. Quando ci svegliamo è sempre troppo tardi”.