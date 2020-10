Il sindaco di Milazzo…, Midili incontra gli ambulanti del mercato settimanale

Il sindaco Pippo Midili questa mattina ha incontrato gli ambulanti del mercato settimanale di Ponente per verificare personalmente come avviene lo svolgimento del tradizionale appuntamento del giovedì. E’ stato constatato che gli ambulanti rispettano le prescrizioni per la difesa dal Covid e che anche il distanziamento, pur tra mille difficoltà, viene rispettato dalla clientela cui viene chiesto di evitare assembramenti in prossimità dei banconi.

Il primo cittadino ha confermato che il mercato settimanale continuerà a rimanere nella riviera di Ponente e l’Amministrazione, oltre alla verifica del rispetto delle regole sul rispetto delle postazioni, disporrà l’installazione dei bagni chimici, da tempo mancanti.