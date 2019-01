Leoluca,Orlando, il sindaco di Palermo, ha aperto una breccia con altri colleghi, annunciando la disapplicazione temporanea del Decreto Sicurezza nella sua Citta’.

Questo, in modo particolare, ma non solo, in relazione all’impossibilita’ di iscriversi all’anagrafe alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitari (con l’esclusione quindi da una serie di servizi sociali).

Orlando, ha detto: “e’ disumano e criminogeno. Puzza di razziale”.