«Il Sindaco è tornato e lo ha fatto nel modo a lui più consono». Scrive questo oggi in una nota, il nostro opinionista BilGiu sull’ex onorevole Cateno De Luca.

Prosegue BilGiu: «ammantato della sua “falsa umiltà”, si è preoccupato di farci sapere attraverso una intervista concessa ad un giornale locale, del lavoro di introspezione che avrebbe fatto su se stesso durante le lunghe passeggiate solitarie nelle campagne di Fiumedinisi il cui silenzio era interrotto solo dal dolce scorrere del ruscello e dal cinguettio degli uccellini che accompagnavano le sue riflessioni…! Il paesaggio bucolico e la meditazione che hanno pervaso le giornate del nostro primo cittadino però a quanto sembra, non sono riuscite a renderlo meno fancazzista, arrogante, ciarliero nel modo di porsi, insolente e dedito alla villania gratuita nei confronti dei suoi interlocutori specie quelli istituzionali, considerato la sua prima “uscita” pubblica, dopo il ritiro di questi giorni…»!

«E dire che nell’intervista che ha concesso ci ha tenuto a farci sapere, che anche i “puri e giusti” come lui possono sbagliare, facendo balenare nella mente del lettore, commosso da cotanta “umiltà”, l’idea che il Sindaco si fosse spogliato della sua armatura e finalmente si rivelasse come semplice uomo tra gli uomini. Ed invece no, il Sindaco, dopo il suo rientro e la sua intervista strappalacrime ha pensato bene, forse in crisi di astinenza da social, di scrivere il suo bel post su FB, distruggendo tutto quel popò d’intervista e buoni sentimenti esternati nemmeno qualche ora prima e facendo incazzare il cittadino che si era commosso al punto di pensare di se stesso, che fosse stato troppo duro nel giudicare il Sindaco ed il suo operato…»!

«Caro Sindaco, i tuoi “tre azionisti di maggioranza” ti tengono dalle gonadi, quindi il tuo urlare, sbraitare e lanciare strali contro tutti e tutto per distogliere l’attenzione non funziona più, se ti senti frustrato della situazione in cui tu, e soltanto tu, ti sei scelto, dimettiti e facci tornare a votare, così magari vediamo chi vuole le partecipate e le privatizzazioni, visto che la scorsa volta di bugie nel merito, ne hai dette a josa. Messina è stanca di avere padroni, e tu sinora non ti sei dimostrato meglio degli altri».