“Il Sindaco ha fatto di tutto per prendersi la delega alla Polizia Municipale, sino al punto di delegittimare, con questo gesto, il suo Assessore che la deteneva. Un corpo rivoluzionato in peggio, spesso sotto attacco dell’Amministrazione, diventato quasi strumento per fare propaganda a suon di blitz farlocchi sponsorizzati su Facebook sistematicamente”. Lo ha scritto oggi on line, riferendosi al primo cittadino di Messina Cateno De Luca, il capogruppo del M5S, Andrea Argento.

Argento ha sottolineato: “oggi non sanno dare risposte ed il Sindaco è direttamente responsabile degli insuccessi e dei disagi che registriamo. Vergogna”.

“#DeLucaOut #Sfiducia #Dimettiti”.