“Il Sindaco ha inaugurato una pista di ghiaccio che non aveva la licenza. Il Comune sanziona una sua stessa iniziativa, incredibile”. A dirlo oggi su Facebook, è il consigliere comunale Andrea Argento, capogruppo dei 5 Stelle a Messina.

Ecco cosa aggiunge Argento: “non solo dimostrano di non essere all’altezza di amministrare la città, hanno pure rovinato il Natale a tanti cittadini che amano godere di queste attività che aggregano tante persone in un clima di festa. Un consenso (che per fortuna cala) fondato sui social. #DIMETTETEVI”.