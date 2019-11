Il Tribunale di Palermo, ha dichiarato decaduto, l’onorevole del PD all’Ars, Franco De Domenico. Al suo posto, dovrebbe subentrare l’attuale sindaco di Brolo Pippo Laccoto (ricorrente principale), ma solo dopo il pronunciamento della Corte d’Appello visto che l’ex d.g. del Policlinico Universitario peloritano si opporrà al giudizio di prime cure.

De Domenico in una nota afferma: “in merito alla sentenza di primo grado che attiene alla mia pretesa ineleggibilità, al fine di evitare fraintendimenti sul relativo contenuto e sulla sua immediata efficacia, intendo precisare quanto segue… -prendo atto della sentenza del Tribunale di Palermo e non intendo commentarla, perché ritengo che le decisioni delle istituzioni giudiziarie vadano rispettate-“.

“Tuttavia proprio nel rispetto dei valori istituzionali, nella convinzione della legittimità del mio percorso e della correttezza delle mie ragioni, proporrò appello. Evidenzio, a tal proposito, come la normativa in materia (D.Lgs n. 150 dell’1 settembre 2011) preveda testualmente all’art. 22 comma 8 che… -l’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello-. Ritengo, pertanto, che la vicenda non sia assolutamente conclusa e finché ciò non avverrà, continuerò a garantire il mio impegno al servizio dei cittadini della mia provincia sui banchi dell’ARS”.