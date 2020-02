“In conformità alle decisioni prese ieri, dall’Unità di crisi convocata dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, i migranti che sbarcheranno nelle prossime ore a #Pozzallo sono posti in #quarantena presso l’hotspot”. Lo ha riferito con una nota odierna su Facebook, il governatore della Regione, Nello Musumeci.

Ha aggiunto Musumeci: “l’equipaggio della nave, invece, rimarrà a bordo per lo stesso periodo, sotto il controllo sanitario dell’Usmaf. Ringrazio il prefetto di #Ragusa per aver sostenuto questa decisione, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e tutte le autorità sanitarie che stanno lavorando per garantire questa misura preventiva indispensabile. La stessa disposizione varrà, ovviamente, per #Lampedusa e per #Messina”.