“In data 29 gennaio si è svolta la riunione del Coordinamento Provinciale di Messina del PD. Come da decisione assunta in precedenza, è stata ribadita la posizione alternativa del PD rispetto all’amministrazione De Luca, come manifestato in aula dai consiglieri Gaetano Gennaro, Antonella Russo, Felice Calabrò e Alessandro Russo. È stata altresì manifestata solidarietà per gli immotivati attacchi personali subiti in aula nell’ultima seduta di consiglio comunale dai consiglieri del PD Gaetano Gennaro, Antonella Russo e Alessandro Russo. I consiglieri, con il loro voto contrario, hanno espresso coerentemente la linea politica condivisa negli organismi ed aderente alla storia ed ai valori del Partito”.

“Con l’occasione è stato sottolineato il sostegno al lavoro dei Consiglieri. Il coordinamento ha preso atto della chiusura della campagna di tesseramento, che ha registrato l’adesione di 1.770 cittadini della città e della provincia messinese ai programmi ed ai valori del Partito Democratico, fornendo nuova linfa vitale nelle battaglie che a breve si svolgeranno per il rinnovo di molte amministrazioni della provincia. Alla riunione è stata effettuata anche, in tema di prossime elezioni amministrative, un’analisi attenta delle situazioni politiche dei singoli Comuni chiamati al voto. Il Partito, grazie anche all’ampia adesione registrata nel tesseramento, si impegnerà per proporre candidature e programmi in grado di rispondere ai gravi problemi che affliggono il nostro territorio. Proprio in considerazione della necessità di fare il punto sulla situazione politica e sulle imminenti scadenze elettorali, il Coordinamento richiede al Presidente di convocare la Direzione del Partito alla presenza del Commissario PD siciliano On. Lo Sacco. Chiede, altresì, al commissario Lo Sacco, chiusa la fase del tesseramento, di predisporre rapidamente i regolamenti attuativi, che consentano nei modi e nei tempi rispettosi delle regole statutarie di aprire la fase congressuale”.