In data odierna l’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone l’assessore comunale Salvatore Mondello con la collaborazione dell’onorevole Matilde Siracusano insieme al presidente della terza municipalità di Messina Natale Cucè hanno effettuato un sopralluogo in via Curvone Gazzi dove si trova la massicciata ferroviaria ormai in disuso da diversi anni che e’ divenuta ricettacolo di degrado e di insetti erbacce e materiali di vario genere. il presidente ha illustrato la delibera della terza municipalità n. 55 approvata all’unanimità del 25/09/2018 con la quale il consiglio invita l’assessore alla viabilità ad intervenire con un progetto che vede la realizzazione di 135 parcheggi a raso al posto della massicciata che ormai inutilizzata e’ divenuta il simbolo del degrado di provinciale.

La richiesta che e’ stata formulata dal presidente, permetterebbe la realizzazione 135 parcheggi a raso avrebbe sviluppi importanti sull’economia dei negozianti e dei residenti del popoloso quartiere di provinciale che soffrono l’atavica assenza di parcheggi da anni con la realizzazione del tram le attività commerciali soffrono una viabilità caotica che ha messo in ginocchio l’economia della zona e che in questo periodo di Covid si e’ accentuata dall’incontro e’ emersa la volontà di compiere questa importante opera che permetterebbe inoltre di utilizzare al meglio la prospiciente fermata del tram. i presenti si sono aggiornati alle prossime settimane in attesa di un progetto redatto dall’amministrazione comunale e dal finanziamento che l’assessorato si e’ impegnato a reperire.