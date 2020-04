“In diretta sulla #Rai, le lezioni per i nostri ragazzi”

COSÌ SI E' ESPRESSA OGGI IN UN COMUNICATO STAMPA, LA SENATRICE MESSINESE PENTASTELLATA GRAZIA D'ANGELO

“La #Rai ha siglato un’intesa con il Ministero dell’Istruzione e incrementerà l’offerta formativa a distanza, predisponendo dopo le festività di Pasqua, lezioni in diretta per la scuola primaria, media e superiore”. Cosi’ attraverso un comunicato stampa, si e’ espressa oggi la senatrice pentastellata messinese, Grazia D’Angelo.

Ha continuato la D’angelo: “un aiuto fondamentale per gli studenti e le famiglie siciliane, visto il prolungarsi della chiusura delle scuole a causa dell’emergenza #coronavirus. Non posso che elogiare il lavoro svolto dall’emittente pubblica, che aveva già rafforzato nelle scorse settimane i canali telematici dedicati alla scuola e al nostro ministro Lucia Azzolina”.

“Un ulteriore segnale positivo che testimonia la sensibilità del nostro Governo e che si va ad aggiungere a quelle che sono state le iniziative già intraprese per il finanziamento della didattica digitale per consentire a tutti di dotarsi di dispositivi informatici in questo momento così delicato, che coinvolge anche i più piccoli”.

Qui il link del decreto relativo a quest’ultimo finanziamento:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-187-del-26-marzo-2020?pk_vid=ae3523449fac5fcf158651649327c232