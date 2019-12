“In Giunta, abbiamo finito in questo momento”

A scriverlo è stato il sindaco di Messina, l’avvocato Cateno De Luca, alla fine dei lavori dell’Organo che guida, alle ore 03.00 della scorsa notte: “la nuova Giunta comunale è stata definita e le modalità del cambio di passo per il 2020 sono state ampiamente discusse e condivise”.

De Luca, ha aggiunto: “ora faremo dei controlli in alcune zone della Città dove sono state nascoste cataste di mobili da bruciare per i falò di fine anno. Non farò dei post sulle attività investigative delle prossime ore perché vogliamo prendere in flagranza i vari responsabili di questo scempio ambientale quando tenteranno di appiccare il fuoco”.