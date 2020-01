In merito al tavolo tecnico che si svolgerà domani 15 gennaio tra l’Amministrazione Comunale, il Consiglio della Terza Circoscrizione e tutti i soggetti interessati, legato all’inizio dei lavori del torrente Bisconte – Catarratti, i consiglieri Alessandro Cacciotto ed Alessandro Geraci (Terza Circoscrizione), Libero Gioveni (Consiglio Comunale), sono stati contatti più volte dai residenti

In merito al tavolo tecnico che si svolgerà domani 15 gennaio tra l’Amministrazione Comunale, il Consiglio della Terza Circoscrizione e tutti i soggetti interessati, legato all’inizio dei lavori del torrente Bisconte – Catarratti, i consiglieri Alessandro Cacciotto ed Alessandro Geraci (Terza Circoscrizione), Libero Gioveni (Consiglio Comunale) contattati e sollecitati più volte dai residenti, alla luce dei profondi disagi creati dalla chiusura totale della via Direzione Artiglieria, in particolare ai residenti dei 2 villaggi ma anche alle zone alternative di passaggio come Camaro inferiore, Gravitelli e Montepiselli, visto l’elevato rischio di un eventuale evacuazione degli stessi villaggi in caso di calamità naturale, o di qualunque emergenza che richieda l’intervento di mezzi di soccorso o pubblica sicurezza, in assenza di un piano di fuga da parte della protezione civile.

Gli stessi, formuleranno le seguenti proposte al tavolo tecnico: 1) Istituzione del doppio senso di marcia in via Polveriera; le auto dei residenti potrebbero essere parcheggiate: per la parte bassa della via che incrocia con la via Comunale Camaro nell’area cortilizia della scuola elementare la Pira 3, mentre per la parte alta della via Polveriera si potrebbe sfruttare l’ex autorimessa delle poste. In particolare l’enorme struttura di proprietà di poste italiane potrebbe essere utilizzata dal Comune di Messina come parcheggi per i residenti della parte alta di via Polveriera. Ovviamente sarebbe necessario che tra il Comune di Messina e le Poste Italiane si redigesse un accordo che preveda una locazione, un comodato e perchè no anche l’acquisizione della struttura dal momento che per il ribasso d’asta dei lavori del torrente si sono risparmiati ben 9 milioni di euro. 2) Creare un percorso alternativo utilizzando l’immensa area dell’ex caserma che si trova tra i villaggi di Bisconte e Camaro con i necessari lavori i cui fondi potrebbero essere attinti dai 9 milioni di euro del ribasso d’asta per la copertura del torrente. 3) Mettere in sicurezza le vie Caltanissetta, Militare e Nicosia eliminando tutti gli ostacoli presenti che limitano attualmente l’ampiezza della carreggiata, impedendo in particolar modo il passaggio da parte della linea 15.

Da non dimenticare che a Bisconte sorge uno dei più importanti plessi sportivi della città, il campo da calcio Despar Stadium frequentato giornalmente da tantissimi sportivi, e che la via direzione artiglieria proprio per la vicinanza con lo svincolo autostradale di Messina Centro resta la via principale per raggiungere il centro Neurolesi, anche per chi proviene da fuori città.