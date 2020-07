In merito alla vicenda relativa al furto nei locali della V Circoscrizione di Messina, interviene il Consigliere Franco Laimo

In merito alla vicenda relativa al furto nei locali della V Circoscrizione interviene il Consigliere Franco Laimo, secondo il quale l’asportazione dell’apparecchiatura musicale è stato “un danno importante, non solo economico ma anche per la collettività stessa, che attraverso l’organizzazione di eventi avrebbe potuto usufruirne, così come avvenuto in passato”.

Durante questi anni il service è stato custodito prima presso i locali del Palacultura e poi presso la sede di Villa Lina. “Proprio qualche giorno fa– racconta il consigliere- durante la 3° Commissione “Politiche Culturali e Tradizioni Popolari” da me presieduta, assieme ai colleghi consiglieri abbiamo trattato quale tematica, potenziali eventi ricreativi da poter organizzare sul nostro territorio.

Da musicista, continua Laimo, posso garantire che il service del Comune era molto professionale e di ottima qualità, un service degno di un palcoscenico importante, non ci sono parole per l’accaduto. Una perdita strumentale di tale levatura ha “sfregiato” una parte del mondo culturale della città di Messina; azioni come queste sono altamente deplorevoli e lasciano l’amaro in bocca! Facciamo tanto per il sociale e per la nostra tanto amata circoscrizione, abbiamo a disposizione vari servizi per la nostra comunità, siamo sempre a disposizione del cittadino…e per quanto riguarda il service, per chi l’avesse voluto in dotazione era a volontà di chiunque lo richiedesse, per regalare alla gente passatempi sociali a scopo ricreativo-ludico-musicale, ed invece no, si preferisce provvedere dietro azioni malsane che non portano a nulla, solo alla piena vergogna di se stessi ed al mero fallimento civile che ancora oggi vive nel modus operandi di qualche elemento totalmente da rieducare”- conclude Laimo.