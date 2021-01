A PARLARE IN UNA NOTA INDIRIZZATA AL SINDACO DELLA CITTA' DI MESSINA ON. DOTT. CATENO DE LUCA ED AL COMMISSARIO ASP PER L'EMERGENZA COVID, DOTT.SSA MARIA GRAZIA FURNARI E' IL PRESIDENTE DELLA 3^ MUNICIPALITA' LINO CUCE'

“In relazione alla continua crescita della curva epidemiologica della Città di Messina, ed in previsione della ripresa delle lezioni si invita SS.LL. a voler programmare una campagna di screening con tamponi rapidi obbligatori a tutta la popolazione scolastica, genitori, personale docente, personale Ata e personale Amministrativo della Città”. A parlare in una nota indirizzata al Sindaco della Città di Messina On. Dott. Cateno De Luca ed al Commissario Asp Emergenza Covid Dott.ssa Maria Grazia Furnari è il Presidente della 3^ Municipalità della Città di Messina Lino Cucè.

Cucè prosegue e conclude: “Il tutto al fine di poter isolare eventuali casi di positività e rasserenare i genitori che sono molto preoccupati per questo rientro a scuola. Per quanto riguarda le scuole della Terza Municipalità ci sono diversi siti dove poter organizzare i drive-in o in alternative all’interno delle stesse scuole che dispongono gli spazi necessari per poter organizzare i controlli in tutta sicurezza. Le risultanze ottenute potrebbero dare un contributo importante dati certi alla mano per calcolare la curva dei contagi e prendere le decisioni consequenziali in relazione all’apertura delle scuole”.