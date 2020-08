QUESTO LO HA PUBBLICATO OGGI ON LINE, LA DEPUTATA DI MONTECITORIO, DEL GRUPPO DI FORZA ITALIA, LA MESSINESE MATILDE SIRACUSANO

In #Sicilia 89 positivi al #COVID19: “71 di loro sono migranti, 64 solo a Pozzallo. Stiamo scherzando con il fuoco”! Questo lo ha affermato oggi in un post diffuso on line, la deputata di Montecitorio del Gruppo di Forza Italia, la messinese Matilde Siracusano.

Ha proseguito la Siracusano: “non siamo il porto d’Europa! Dopo mesi di sacrifici enormi, importare il virus a tutti i costi pur di accogliere tutti gli immigrati che sbarcano in Sicilia non ha veramente un briciolo di senso, è solo una PAZZÌA”!

“#LamorgeseBattiUnColpo – #chiudereiporti”