In Sicilia, la politica riparte da Catania

Oggi è il grande giorno del ritorno di Matteo Renzi in Sicilia, questa volta sarà nelle vesti di fondatore di Italia Viva il Movimento da lui lanciato a livello nazionale (che nella nostra Regione sarà tenuto a battesimo in anteprima) e non di segretario del Partito Democratico.

Alle 16, Renzi sarà presente al Centro Le Ciminiere di viale Africa per presentare il suo sodalizio divenuto ago della bilancia della maggioranza romana che appoggia il Governo bis del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e composta dal PD e dal M5S.

L’incontro odierno, denominato… -Italia Viva Sicilia- è coordinato dal deputato Luca Sammartino e ci sarà anche Ettore Rosato responsabile nazionale dell’organizzazione oltre al ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. Si tratterà dell’occasione, per designare proprio Sammartino che ha ufficialmente abbandonato i Dem in concomitanza della nascita del nuovo Gruppo di IV all’Ars. A Palermo, dopo che si era affermato che non vi fosse alcuna fretta di separarsi dai piddini, in Consiglio Comunale sono stati ben 8 i consiglieri a passare con l’ex sindaco di Firenze…, unitamente a tre presidenti di Quartiere.

Al Parlamento siciliano invece, vi sono state quattro adesioni dopo lo scioglimento della formazione di Sicilia Futura in seno a Sala d’Ercole e l’adesione dell’ex ministro Salvatore Cardinale, la cui figlia Daniela non era stata accettata a Roma.

Quest’oggi però, alle falde etnee ci sarà una contrapposizione, quella con gli azzurri che aprono la stagione dei congressi ed il nuovo ‘cantiere’ di Forza Italia, “Etna19 – A lavoro per l’Italia”, che avrà luogo oggi e domani, al Grand hotel Villa Itria di Viagrande.

Annunciano i deputati siciliani del gruppo di Forza Italia alla Camera, Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracusano, Giusi Bartolozzi, Francesco Scoma, Nino Minardo e Nino Germaná: “il meeting, organizzato dal coordinamento provinciale FI Catania in collaborazione con il gruppo PPE al Parlamento Europeo, si articola in un denso programma di dibattiti e riflessioni su politica e società italiana”.

Aggiungono i politici: “oltre ai vertici nazionali e regionali del partito all’evento parteciperanno numerosi ospiti provenienti dal mondo dell’impresa, delle professioni e dell’università, per dare vita a fucina nazionale di idee e partecipazione politica che rilanci l’azione del Movimento azzurro nell’ambito della coalizione di centrodestra”.

Minardo comunque, ha formalizzato il suo ingresso nella Lega assumendo il ruolo di pontiere affinchè si concretizzi una alleanza verdazzurra, che sembrerebbe essere sposata anche da Gianfranco Miccichè, salvo sorprese delle ultime ore.