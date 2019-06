“In tanti mi chiedete che ne penso dell’isola pedonale di Messina di piazza Cairoli e perché non ne ho scritto”, a parlare è la deputata pentastellata messinese, Angela Raffa

A parlare è la deputata pentastellata messinese, Angela Raffa: “in tanti mi chiedete che ne penso dell’isola pedonale di Messina di piazza Cairoli e perché non ne ho scritto. A parte che abbiamo mandato una nota ufficiale del Movimento 5 Stelle. Ora mi rifiuto di commentare su un argomento che dovrebbe essere ovvio, al limite nel 2019 sarebbe accettabile un dibattito su come attrezzare nuove aree pedonali e rendere maggiormente fruibili”.

“Sul sindaco che annuncia dimissioni a giorni alterni e smentisce se stesso nell’arco di 48 ore (quando va bene), invece non c’è molto da aggiungere, fa già tutto lui. Io, come ribadito anche a lui in passato, sono sempre pronta a lavorare per il bene della città”.

In questo mi interessa Messina e la Sicilia e non le bandiere politiche: “chi vuole fare bene, poche chiacchiere e solo fatti, è benvenuto”.