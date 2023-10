“In un anno abbiamo raggiunto importanti traguardi per l’Italia e tracciato la rotta per il futuro, ma abbiamo ancora molti obiettivi da realizzare per il nostro popolo: E li realizzeremo”. A riferirlo in un Post pubblicato oggi 22 ottobre 2023 sulla sua omonima Pagina Facebook, è stata la premier italiana, Giorgia Meloni.