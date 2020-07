“In un momento storico come questo, in cui in tutto il Paese si moltiplicano gli sforzi per garantire il rientro a scuola di alunne ed alunni nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, sorprende che non trovi una soluzione la questione del plesso scolastico di Mili S. Pietro, che si trascina da quattro anni senza una soluzione. In un incontro pubblico nel gennaio 2019 a cui ho partecipato si proponeva all’Amministrazione comunale di Messina, presente con il vicesindaco Mondello e l’assessore Minutoli, il ripristino del plesso scolastico per ospitare la scuola primaria e la scuola dell’infanzia regionale, per garantire ai numerosi utenti (al momento attuale circa 50, per il fisiologico calo delle iscrizioni per i disagi dovuti alla mancanza della struttura) un servizio indispensabile come la scuola”, dichiara la senatrice messinese Grazia D’Angelo (M5S).