“Informo chi non lo sapesse, come questo mio concittadino Giovanni Rizzo, di cui ho condiviso il post, che i Sindaci non devono andare ai centri per l’impiego per fare partire i progetti per i percettori del Reddito di Cittadinanza… ma avrebbero dovuto (sono ancora in tempo):

Rispondere alla mail che il Ministero ha mandato loro attuando la convenzione con il ministero del lavoro;

Iscriversi alla piattaforma GEPI;

Caricare i progetti”.

Quanto sopra, lo specifica in un post su Facebook, la portaVoce messinese al Senato della Repubblica del Gruppo dei 5 Stelle Barbara Floridia.

La Floridia aggiunge e conclude: “comunque a breve scriveremo un vademecum con le istruzioni (come si fa con i bambini e con gli anziani)! E se da soli non ci arrivate perché, chiedere a chi sa, vi costa tanta fatica?”.