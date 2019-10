Interpellanza tribunale Termini Imerese, Siracusano (FI): “Personale insufficiente, urgente incremento degli operatori giudiziari”

“Con l’interpellanza urgente presentata dall’on Bartolozzi al Ministro della Giustizia, abbiamo segnalato i gravi problemi relativi alla carenza di organico presso il Tribunale di Termini Imerese, aggravati ulteriormente dall’accorpamento di Bagheria e Ficarazzi. La pianta organica risulta insufficiente sia per quanto riguarda il numero di magistrati che tutti gli operatori del comparto. Il sottosegretario Ferraresi ha rassicurato gli interroganti sul riconoscimento dei requisiti propri delle sedi disagiate, che consentirà di inserire il tribunale di Termini Imerese in un apposito bando del Ministero della Giustizia, ma nulla ha chiarito rispetto all’esigenza di incrementare il personale. Così afferma in una nota il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, cofirmataria dell’interpellanza urgente indirizzata al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, volta a richiedere l’incremento della pianta organica di magistrati e operatori giudiziari.

“Mi associo – conclude la Parlamentare all’invito rivolto dall’on Bartolozzi sia al Ministro Bonafede che al Sottosegretario Ferraresi ad effettuare un sopralluogo presso il tribunale di Termini Imerese, per comprendere quante criticità ostacolino lo svolgimento dell’attività ordinaria”.