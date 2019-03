Interventi urgenti, a Santo Saba in contrada Campi

A parlare in una nota il consigliere della VI^ Circoscrizione Mario Biancuzzo: “faccio presente che la strada comunale, che collega la contrada Calamona con la strada statale 113/dir, si presenta, in un tratto, in condizioni precarie e pericolosa al transito veicolare. A parlare in una nota il consigliere della VI^ Circoscrizione Mario Biancuzzo’.

Biancuzzo, prosegue cosi’: “ho accertato recandomi sui luoghi che la strada per circa 60 metri si presenta priva di muretti e guardrail, inoltre è notevolmente abbassata e le prossime acque meteoriche potrebbero trascinare a valle la strada isolando i residenti della contrada Calamona San Saba. Premesso ciò chiedo, agli Organi in indirizzo, interventi urgenti con la realizzazione dei muretti, installazione di guardrail, il rifacimento del manto stradale e delle canalette da adibire alla raccolta delle acque meteoriche per farle defluire correttamente per evitare danni alla strada”.