“Invito tutti a utilizzare il lavoro agile, che consente di lavorare da casa e non affollare i luoghi di lavoro per rallentare il contagio”. È l’appello della ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo che, ospite di Radio anch’io, assicura che il governo sta lavorando a “misure di tutela per tutti i lavoratori in questa situazione difficile. In particolare sara’ assicurata la cassa integrazione per tutti i lavoratori, in tutti i settori, su tutto il territorio, cosi’ nessuno perde il lavoro. Anche per le partite IVA e gli autonomi stiamo pensando ad un indennizzo attorno ai 500 euro”.

Per le famiglie, continua Catalfo, “stiamo elaborando un congedo parentale speciale di 10-15 giorni che puo’ essere utilizzato dal papa’ e dalla mamma in alternanza, retribuito fino ai 12 anni del bambino. In alternativa c’e’ il voucher baby-sitter. Si tratta- conclude- di misure che dovrebbero essere varate domani in consiglio dei ministri”.