Io non lo so, se la piazza sarà piena, ma: “queste sono le foto di 2 dei 10 pullman che oggi verranno a Roma dalla Sicilia”. Stamattina ha scritto così su Facebook la senatrice pentastellata messinese, Barbara Floridia.

In tal modo, continua la Floridia: “io non so se riempiremo la piazza. So soltanto che respiro l’aria del Movimento che torna. Vedo pullman pieni di cittadini che fra loro non si conoscono ma che si sentono comunità. So che ogni volta che il Movimento sembra in difficoltà, che raccontano che il Movimento è morto, loro tornano. Loro chi? I cittadini che riconoscono al Movimento un merito grande, immenso, mai visto dagli altri partiti: esserci. Esserci sempre”.

La parlamentare conclude: “noi ci siamo sempre, sia quando ci portano al 33% che quando siamo al 3%. Il Movimento c’è. Il Movimento non è volubile. Il Movimento è sempre dalla parte dei cittadini. Di chi vuole e deve difendere i propri diritti. Ci troverete sempre dalla vostra parte, dentro e fuori i palazzi. E lo sapete che è così. Ci vediamo in piazza, cioè a casa”.