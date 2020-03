“Io voglio chiudere tutto, per almeno tre settimane… aperte solo attività per generi di prima necessità“. E’ questo l’annuncio odierno esteso on line dal primo cittadino di Messina Cateno De Luca.

De Luca continua: “così si sconfigge il Coronavirus. Oggi prepareremo l’ordinanza e chi la vuole impugnare la impugni prendendosi le consequenziali responsabilità”.

“STIAMO PREPARANDO UN PIANO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO“.

“Ne parleremo stasera alle ore 19:00 nella diretta sulla pagina FB De Luca Sindaco di Messina. Nella provincia di Messina ci sono appena 10 posti letto disponibili in rianimazione ecco perché non ci possiamo permettere di raggiungere il livello di contagio delle regioni del centro nord”.

“In Sicilia, ci saranno circa 70 posti letto in Rianimazione. Attendo che qualcuno mi smentisca. Volete capirlo, che qui’ l’aumento della diffusione del Virus sarebbe una tragedia annunciata? Statevene a casa ed evitate di prendere o diffondere il Coronavirus”!

“APPROFONDIMENTI SULLE NUOVE LIMITAZIONI PER CONTRASTARE IL CORONAVIRUS”!

“Attivato il link sul sito del Comune di Messina per compilare il Modulo di censimento Coronavirus:

https://comune.messina.it/censimento-coronavirus/”.

PER INFO:

090- 22866;

Numero verde 800300303;

Whatsapp 366 9396404;

Mail… protezionecivile@comune.messina.it.

“#iononfaccioilcretinoestolontanodalcoronavirusconiconsiglididelucasindacodimessina”.