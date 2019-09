Ivan Cutè (presidente del Quinto Quartiere di Messina): “Dopo il parere favorevole del dipartimento alla Mobilità Urbana, l’ATM sta per predisporre il servizio che vedrà la via Pietro Nenni interessata da ben 2 linee”

Piccola grande rivoluzione per il trasporto pubblico locale della zona Annunziata Alta. E’ in arrivo nei prossimi giorni una variazione nel percorso delle Linee 20 e 22 che servono la zona dell’Annunziata, per consentire ai cittadini di circolare con gli autobus anche in via Pietro Nenni. Giovedì 12 settembre si è tenuto un tavolo tecnico, al quale hanno partecipato il presidente della V^ Circoscrizione, Ivan Cutè, il vicesindaco, Salvatore Mondello e i responsabili dell’Azienda trasporto locale. Al tavolo, voluto con decisione da Mondello, si è discusso del programma di esercizio TPL, con il presidente della V^ Circoscrizione Cutè, che a nome del proprio Consiglio ha posto all’attenzione una importante delibera circoscrizionale che indirizzava l’azienda a servire anche la Via Pietro Nenni, arteria che negli ultimi decenni ha innalzato repentinamente la propria densità abitativa.

Ivan Cutè: “dopo il parere favorevole del dipartimento alla Mobilità Urbana, l’ATM sta per predisporre il servizio che vedrà la via Pietro Nenni interessata da ben 2 linee, innumerevoli erano le richieste pervenute a questo Consiglio, affinché si potesse agire per favorire questa zona che merita maggiore interesse dalle istituzioni. Voglio ringraziare il vicesindaco Salvore Mondello, per la tenacia e la responsabilità, con le quali affronta sempre i problemi sollevati da questa amministrazione circoscrizionale. Soddisfazione e gratitudine anche dagli abitanti, che fra poche ore vedranno installate ben tre targhe che indicheranno altrettante fermate in Via Pietro Nenni”.