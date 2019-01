Ivan Cutè (presidente V° Quartiere): “Sulla soppressione dei Consigli Circoscrizionali, domani si terrà un confronto”

A darne notizia, è il presidente della V^ Circoscrizione Ivan Cutè: “si terrà domani, venerdì 25 Gennaio alle ore 10.00 presso la sede istituzionale della Quinta Circoscrizione della Città di Messina, in via Nicola Petrina, un Consiglio congiunto di tutte le circoscrizioni. Al Consiglio sarà presente l’assessore regionale agli Enti Locali on. Bernadette Grasso e l’invito a presenziare è stato esteso, da parte dei presidenti Circoscrizionali, anche al presidente del Consiglio Comunale, Claudio Cardile, in rappresentanza del Civico Consesso che ha votato favorevolmente, qualche giorno fa, l’atto di indirizzo per l’Amministrazione Comunale a presentare entro la fine del mese, una proposta di Regolamento per la Devoluzione delle Funzioni Amministrative alle Circoscrizioni”.

Prosegue il presidente della V^ Circoscrizione: “sin dal loro insediamento, tutti i presidenti, hanno chiesto all’Amministrazione Comunale che si adoperasse per ottemperare a quanto previsto dalla legge 11 del 26.06.2015 ma l’approssimarsi della scadenza dei 180 giorni previsti dalla Legge e le dichiarazioni del sindaco alla stampa locale, di non voler dare seguito al decentramento, ci hanno portato a procedere inderogabilmente a tutti gli atti propedeutici e possibili al fine di tutelare l’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, interpellando direttamente l’assessore Regionale di competenza”.

Continua Cutè: “il sindaco a più riprese ha sottolineato, sin dalla sua campagna elettorale, la volontà di chiudere le Circoscrizioni e l’intenzione di formare dei Comitati Civici Circoscrizionali, ovvero andare contro ciò che prevede l’articolo 5 comma 1 della Legge Regionale 11 del 2015 che recita… -Sono soppressi i Consigli Circoscrizionali fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina- ed andare contro, quindi, quella che è stata la volontà elettorale dei cittadini che hanno eletto democraticamente i loro rappresentanti a giugno scorso. Tutto ciò ovviamente è fuori ogni logica di tolleranza per chi, come i consiglieri delle Circoscrizioni, rappresentano il primo interlocutore dei Cittadini Messinesi”.

Conclude il presidente Cutè: “il Decentramento rappresenta la possibilità, per le Circoscrizioni, di avvicinare il più possibile l’istituzione territoriale al singolo cittadino, permettendogli di avere risposte concrete, tangibili ed immediate”.