Ivan Tripodi e Pippo Calapai della Uil, dichiarano: “La cocente delusione del sindaco De Luca per il magro risultato elettorale ottenuto in città e la faida politica che si sta consumando nell’asse tra Messina e Palermo non possono essere pagate dai lavoratori della Città metropolitana”

Dopo l’iniziativa messa in atto ieri dal primo cittadino metropolitano peloritano Cateno De Luca, in relazione al futuro di Palazzo dei Leoni (nel quale si è barricato per tentare di ottenere maggiori finanziamenti per gli enti di area vasta in crisi economica), non sono mancate da più parti le reazioni in risposta a quanto è avvenuto.

Così intervengono Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Pippo Calapai, segretario generale Uil Fpl Messina: “la cocente delusione del sindaco De Luca per il magro risultato elettorale ottenuto in città e la faida politica che si sta consumando nell’asse tra Messina e Palermo non possono essere pagate dai lavoratori della Città metropolitana. Per questi motivi l’avvio dell’iter per la dichiarazione di dissesto dell’ex Provincia rappresenta una scelta inaccettabile che respingiamo con forza e nei confronti della quale siamo pronti ad una forte mobilitazione”.

Proseguono i due sindacalisti: “le giuste recriminazioni relative alla necessità di ottenere le indispensabili risorse economiche finalizzate a dare una corretta prospettiva all’ex Provincia si scontrano pesantemente con il paventato dissesto dell’Ente; questa disastrata opzione, infatti, avrà come vittime la collettività per la mancata erogazione di servizi essenziali, le lavoratrici e i lavoratori della Città metropolitana che rischiano la mobilità e i precari che non avrebbero alcuna prospettiva futura”.

Concludono Tripodi e Calapai: “il rilancio della Città metropolitana passa da una sincera e forte azione collegiale e condivisa delle Istituzioni, delle forze sociali e politiche messinesi. L’ennesima sceneggiata, con annesso sciopero della fame, del sindaco De Luca ci lascia sgomenti e preoccupati. Non si può giocare con le pelle dei lavoratori: la Uil, nel respingere il disegno del sindaco De Luca finalizzato al dissesto finanziario, è in prima linea a fianco dei dipendenti dell’ex provincia per difendere il loro futuro e per dare le ineludibili certezze alla Città metropolitana di Messina”.