La buona domenica, augurata dal sindaco di Messina Cateno De Luca

A scriverlo, è il primo cittadino peloritano Cateno De Luca: “buona domenica! Oggi la Gazzetta del Sud ci esorta a dichiarare il dissesto finanziario sulla scorta delle farneticanti tesi di un ex assessore della Giunta Accorinti (scrive sempre fiumi di stronzate tanto lo stipendio glielo passa l’UNIVERSITA’) e sulla scia delle condivisibili preoccupazioni di Ciro, il simpaticone cagnolone del consigliere comunale Antonella Russo, in merito alla recente sentenza della Corte Costituzionale che non ritiene legittimo consentire ai comuni di rateizzare in 30 anni i debiti dei comuni. Chissà che ne pensa il buon presidente della Commissione bilancio avv. Massimo Rizzo?”.

Prosegue così De Luca: “io ho consultato le mie palle di cristallo e dico… sicuramente il legislatore interverrà e consentirà ai comuni che hanno i soldi nel cassetto (avanzo di amministrazione) bloccati dalle vigenti norme contabili di poterli destinare in misura maggiore rispetto al passato al pagamento dei debiti pregressi emersi dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi del 2015”.

Tutti hanno omesso di dire una cosa: “il sindaco De Luca ha presentato un bilancio di previsione 2019/2021 senza tener conto dell’avanzo di Amministrazione utilizzabile per la gestione corrente del 2019 (circa 27 milioni di euro) e pertanto abbiamo i margini per poter far fronte alla prossima eprobabile decisione del governo che reputo necessaria ed urgente”.

“Mi farò carico di inviare il presente post al sottosegretario dell’Economia Alessio Villarosa per sollecitarne la urgente traduzione in norma finanziaria”.

Per favore: “smettiamolo di risuscitare quei cadaveri che hanno contribuito a dare il colpo di grazia alla Città di Messina (Accorinti e sodali)”.

PS: “Ciro stai tranquillo che noi conosciamo il nostro mestiere”!