La caccia all’uomo, di UIL e CGIL e’ stata stoppata dalla Magistratura

“Apprendiamo con soddisfazione la decisione del Giudice del Lavoro che ha rigettato il ricorso proposto da FILT-CGIL, UIL TRAPORTI e CUB TRASPORTI per un presunto comportamento antisindacale a loro dire addebitabile ad ATM, ATM Spa e Comune di Messina. È fallito così l’ennesimo tentativo di screditare i vertici dell’azienda e di gettare fumo negli occhi dei dipendenti di ATM e dell’opinione pubblica. Il Giudice, oltre a statuire l’insussistenza di un comportamento antisindacale, ha condannato i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio. Ciò significa che sono stati condannati al pagamento delle spese anche gli oltre 40 lavoratori che hanno aderito al ricorso per il quale evidentemente era stato loro prospettato un esito diverso”. A parlare cosi’, in un post pubblicato oggi su Facebook, e’ il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca, continua e conclude: “ora che si apre la delicata fase dell’avvio di ATM S.p.A non resta che auspicare la rinunzia da parte di alcune sigle sindacali a certi atteggiamenti ostruzionistici ed ai facili allarmismi. lasciando spazio ad un impegno per la tutela dei lavoratori scevro da speculazioni politico-sindacali”.