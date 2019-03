La commozione del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, per la morte dell’assessore Sebastiano Tusa

DECEDUTO NELLA CADUTA DELL'AEREO PRECIPITATO IN ETIOPIA

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè scrive sul suo profilo Facebook: “oggi un aereo è caduto in Etiopia. A bordo anche italiani che han perso la vita per una fatalità, per un caso. Morire di domenica mentre stai tornando da un impegno di lavoro puo’ sembrare paradossale. Eppure c’è tanta gente che lavora di domenica”.

“Molti non ci crederanno, ma ci sono anche i politici, i parlamentari, i rappresentanti delle istituzioni il cui lavoro spesso li porta ad essere impegnati anche quando altri riposano davanti la tv o pranzano in casa con la famiglia. Tra quegli italiani morti c’era anche un uomo delle istituzioni, un uomo di profonda cultura che aveva fatto della sua domenica di riposo una qualsiasi altra giornata di lavoro, allo scopo di promuovere l’immagine della Sicilia all’estero, per adempiere al suo ruolo di assessore ai Beni Culturali. Ciao Sebastiano, è stato un onore conoscerti e lavorare con te”.