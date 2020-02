“La compartecipazione retroattiva, non è dovuta anche perché è calcolata con l’Ise”. Ad esprimersi così, in un post pubblicato stamani su Facebook è l’esperta del Terzo Settore a Messina, Angela Rizzo.

Continua in tal modo la nota: “la Calafiore dovrebbe motivare le sue affermazioni, non possiamo credere per fede. Inoltre alle interrogazioni del consigliere Russo e alla risposta scritta data alle Iene, appare evidente che non hanno capito la questione. È semplicemente vergognoso, dare certe risposte a chi veramente sta vivendo la questione sulla propria pelle. Ricordo a coloro che cercano di fermarmi, che io andrò avanti e sarò sempre dalla parte dei più deboli”.