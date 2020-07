“La Consigliera comunale Cristina Cannistrà ha inviato una dettagliata lettera al Prefetto , al Sindaco, all’Assessore Regionale alla Sanità, al Direttore Generale dell’Asp e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, per sollevare l’attenzione sulla disabilità e sull’autismo in particolare, visto che per due anni l’Amministrazione è stata messa a conoscenza delle criticità senza arrivare a nulla di concreto. La Consigliera Cannistrà è stata anche presidente della VII Commissione consiliare”. Hanno scritto questo oggi, sulla pagina Facebook del M5S di Messina.

Nel testo si evidenzia ancora che: “le associazioni dei familiari chiedono a gran voce una conferenza dei servizi per trovare insieme alle Istituzioni le soluzioni necessarie per dare supporto e sostegno ai bambini e ragazzi affetti da autismo. Con l’augurio che i destinatari della lettera colgano l’occasione per iniziare un dialogo che possa realizzare dei percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, per conoscere lo stato di utilizzo dei fondi per i progetti individualizzati, dei fondi per il Dopo di noi, per le persone prive del sostegno familiare, e l’iter per la realizzazione di centri diurni. È fondamentale avviare l’iter della nomina del Garante della Persona con Disabilità”.