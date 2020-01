La consigliera comunale Nicoletta D’Angelo, già componente del Gruppo (facente capo all’onorevole Luigi Genovese) Ora Messina, comunica la sua uscita dallo stesso

La consigliera comunale Nicoletta D’Angelo, già componente del Gruppo (facente capo all’onorevole Luigi Genovese) Ora Messina, in una nota spiega ed afferma: “prendendo atto di quanto determinatosi e traendone le opportune conseguenze, comunico la decisione di lasciare il suddetto e formalizzare la mia iscrizione al Misto, nell’attesa di più approfondite valutazioni. Non avendo interesse ad alimentare sterili polemiche ed affrancandomi da chi, trinceratosi dietro vacui paroloni e altisonanti riferimenti, mal cela la propria insipienza umana e politica, mi limito a ricordare che i miei veri riferimenti ed i miei più preziosi alleati sono i messinesi, grazie ai quali, oggi procedo ancor più motivata, per perseguire quell’obiettivo iniziale che ha animato la mia candidatura e le mie scelte, vale a dire mettermi al servizio della mia città e concorrere a rendere Messina una città migliore, senza pregiudizi o pretestuosi ordini di scuderia”.

La D’Angelo, ha concluso il suo documento sottolineando: “continuo, quindi, in maniera laica, a valutare le singole delibere proposte dall’Amministrazione De Luca, votando quelle che mi convinceranno e cercando di emendare quelle che, a mio parere, meriteranno di essere modificate”.