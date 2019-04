La delibera di adesione del Comune di Messina al Pride 2019, esitata favorevolmente in seno alla Commissione Cultura

Dopo aver assistito oltre un mese fa, ad una indecisione dell’Amministrazione comunale di Messina, in relazione al patrocinio per il Pride 2019, oggi in Commissione Cultura è stata votata favorevolmente una delibera a un mese e mezzo di distanza dalla manifestazione che si svolgerà il 15 giugno prossimo. I commissari dell’Organismo di Palazzo Zanca presieduto da Piero La Tona (Sicilia Futura), presenti in nove, hanno dato il via libera all’atto, con 5 favorevoli e 4 astenuti.

Hanno votato positivamente, gli aderenti al Gruppo dei 5 Stelle, sottoscrittori del documento insieme ad Alessandro Russo (LiberaMe) e Giovanni Caruso (centrodestra). Si sono astenuti, il presidente La Tona, Nello Pergolizzi (LiberaMe), Benedetto Vaccarino (Forza Italia) e Francesco Pagano (Ora Messina).