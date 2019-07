La deputata Angela Raffa dei 5 Stelle, porta il problema della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea all’attenzione nazionale, direttamente nell’Aula della Camera al cospetto dei suoi colleghi.

Qui il testo dell’intervento a Monte Citorio.

Grazie Presidente. Colleghi.

Ieri sera è scoppiato un incendio nell’ex discarica di Mazzarrà S. Andrea, provincia di Messina in Sicilia. Una discarica chiusa nel novembre 2014 e mai messa in sicurezza e bonificata, nonostante le continue denunce delle comunità locali. L’incendio ha portato allo sprigionarsi di un denso fumo nero. In più delle falde acquifere, ubicate nelle immediate vicinanze, sono perennemente minacciate dal cospicuo percolato, che fuoriesce da questa montagna di rifiuti, e manca anche una copertura totale della stessa.

Il sindaco di Furnari, uno dei comuni limitrofi alla discarica, ha già presentato un esposto alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto e alla prefettura di Messina Adesso la comunità è allarmata per l’inquinamento ambientale che potrebbe interessare tutta l’area. Il rischio di sversamento di percolato, di probabile esplosione e di crollo del corpo della discarica è stato valutato come possibile e reale durante le conferenze dei servizi al Dipartimento Regionale dei Rifiuti di Palermo sin dal 2014. Dopo sei anni i cittadini ancora aspettano atti concreti da parte della Regione e dello Stato. Di chiunque siano le colpe e le responsabilità è un tempo troppo lungo ed una situazione inaccettabile.