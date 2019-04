La deputata forzista alla Camera, Matilde Siracusano, riferisce: “Il Movimento 5 Stelle, dice che la mia leggina per trasferire la proprietà delle aree della Real Cittadella dall’Autorità portuale al Comune di Messina è irricevibile”

La deputata forzista alla Camera, Matilde Siracusano, riferisce: “il #Movimento5stelle dice che la mia leggina per trasferire la proprietà delle aree della Real Cittadella dall’Autorità portuale al Comune di #Messina è irricevibile”!

“Invece di inaugurare sedi di Partito in pompa magna, perché il Gruppo di maggioranza non pensa a risolvere i problemi della Città, piuttosto che distruggere ogni tentativo di ricostruzione bocciandolo come -Irricevibile, impossibile, inutile… questioni territoriali-” .

Conclude, la Siracusano: “la #BARACCOPOLI NO, la #ZES no, #RealCittadella… non se ne parla! Non era esattamente questo il metodo nuovo che ci aspettavamo… sembra di essere tornati indietro alle dinamiche della vecchia politica”!