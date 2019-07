La deputata pentastellata all’Ars, Roberta Schillaci, ha affermato: “scongiuriamo una Bibbiano sul nostro territorio”.

Così, ha continuato la Schillaci: “quanto accaduto a Bibbiano non deve generare soltanto un’onda emotiva, ma la necessità di efficientare il sistema in ogni Regione. Ho depositato quindi un’interrogazione chiedendo al governo regionale di implementare la vigilanza sui servizi ai minori allontanati dal nucleo familiare di origine. Come ben sappiamo sono i comuni ad avere responsabilità su tali iter, ma la Regione deve promuovere per legge politiche per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia e a sostenere una rete di servizi per l’adozione con l’obiettivo di rispondere in modo adeguato alla complessità del percorso adottivo”.

“Per questo motivo ho chiesto al Governo Musumeci quanti sono stati i bambini allontanati dalle famiglie, quali sono i relativi importi di finanziamento stanziati e costi sostenuti, separati per tipologia di prestazioni erogate; qual è l’importo medio giornaliero che la Regione destina, per ogni singolo ente, per ogni minore collocato e quali sono le procedure di verifica delle strutture per minori che la Regione adotta o intende adottare a tutela dei minori e delle famiglie”.