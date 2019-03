La deputata pentastellata messinese Angela Raffa, spiega che: “Oggi il Ministro Danilo Toninelli visita i cantieri e le infrastrutture da realizzare tra Messina e Catania”

La deputata pentastellata messinese Angela Raffa, in questo testo spiega che: “oggi il ministro Danilo Toninelli visita i cantieri e le infrastrutture da realizzare tra Messina e Catania. Stamane ci occupiamo del tratto Catania-Palermo, pomeriggio facciamo il punto della situazione per gli aeroporti e con rfi per la mobilità regionale ferroviaria”.

“Domattina invece ci spostiamo nel messinese. Frana di Letojanni, dissesto idrogeologico sulla Statale 114 e ci occupiamo del porto di Messina. Abbiamo stanziato tanti soldi nel contratto di programma per completare i raddoppi ferroviari e vanno messe in sicurezza le autostrade. Servono anche nuovi svincoli autostradali e bisogna completare al più presto i lavori in corso. Entro l’anno speriamo di avviare i lavori e di concludere un piano di investimenti triennali che possa rilanciare il settore dei trasporti e l’economia dell’isola”.