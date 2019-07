La dichiarazione del sindaco di Messina, Cateno De Luca: “Ma tutti questi improvvisati moralisti cosa fanno concretamente per i poveri e per gli ultimi?”

E’ questa la dichiarazione scritta dal sindaco di Messina Cateno De Luca, sulla sua pagina Facebook dopo che ieri ha emanato il provvedimento antiaccattonaggio e antibivacco: “ma tutti questi improvvisati moralisti cosa fanno concretamente per i poveri e per gli ultimi?”.

Così prosegue De Luca: “mi stanno attaccando, per la mia ordinanza contro il bivacco per salvaguardare chi è in attesa ai semafori ed a tutela del decoro urbano. Non ho fatto altro che applicare i principi contenuti nel decreto sicurezza che prevede anche il DASPO URBANO per allontanare chi attenta alla sicurezza ed al decoro urbano. Mi pare che anche Piazza San Pietro viene tutelata con gli stessi strumenti”.

Ed in conclusione: “vado avanti senza se e senza ma”!