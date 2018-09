La dichiarazione dello Stato di Emergenza, per la Città di Messina, è stata aprovata dalla Giunta Musumeci

Lo ha reso noto il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, ovvero: “approvata in Giunta regionale, la dichiarazione dello Stato di Emergenza”.

De Luca ha continuato, affermando: “mi ha chiamato in questo momento il presidente della Regione siciliana on. Nello Musumeci per comunicarmi che la Giunta regionale ha approvato all’unanimità la nostra richiesta di dichiarazione dello Stato di Emergenza socio – sanitaria ambientale, riguardante le zone di risanamento e le baracche di Messina”.

“Ringrazio di cuore il presidente Musumeci e la Giunta regionale per questo grande gesto di solidarietà e di sostegno per la Città di Messina. Ora la competenza passa al Consiglio dei ministri. In pochi ci credevano, ma la nostra caparbietà è stata premiata. Andiamo avanti senza se e senza ma”.