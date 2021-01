La diretta Facebook (iniziata alle 19.30) del sindaco di Messina Cateno De Luca, sulla annunciata (nella mattinata di oggi) lettura della lettera di dimissioni dalla sua carica [Video]

TUTTI I DETTAGLI, NEL FILMATO IN DIFFUSIONE

La diretta Facebook (iniziata alle 19.30) del sindaco di Messina Cateno De Luca, sulla annunciata (nella mattinata di oggi) lettura della lettera di dimissioni (presunte) dalla sua carica.

Una decisione che avrebbe preso, come da lui dichiarato perchè si è frapposto con il sistema di potere rappresentato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dall’assessore alla Salute i quali non avrebbero sollevato dall’incarico il direttore generale della Asp 5 Paolo La Paglia… ma anche per le minacce ricevute negli ultimi giorni.