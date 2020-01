“La fuga di Bonaccini, potrebbe fare impallidire Vittorio Emanuele III e Badoglio”. Lo ha scritto oggi, in un post diffuso su Facebook, il cittadino di Reggio Emilia Paolo Fioroni.

Ha continuato Fioroni: “bravo come lui, nello scappare, c’era solo Badoglio (e il Re). Del resto, come scriveva Manzoni, uno il coraggio, se non ce l’ha, non se lo può dare… dopo all’8 settembre 1943 la storia, il 5 gennaio 2020, si ripete ed il nostro governatore, chiamato ad assumersi le proprie responsabilità di fronte ad una stronzata davvero difficile da giustificare, preferisce scappare… un vero professionista della fuga”.